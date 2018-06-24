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YKS Kurslarına devam

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ kursları devam ediyor.

YKS Kurslarına devam

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan ‘Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ kursları devam ediyor.

24 Haziran 2018 Pazar 23:42
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YKS Kurslarına devam

30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak sınavda, öğrenciler ile önceki mezun adayların, eksik kazanımlarını tamamlamaları, sınavdaki başarılarını artırmaları, elde edilen kazanımlarını pekiştirilmelerini sağlamaya yönelik 7 merkezde kurs veriliyor. 120 öğrenci, yoğunlaştırılmış YKS Kurslarından istifade ediyor. 12’inci sınıf öğrencileri ile önceki yıllarda mezun adayların devam eden kurslara katılmak için başvuruda bulunmaları istendi. 

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