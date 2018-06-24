YKS Kurslarına devam

30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak sınavda, öğrenciler ile önceki mezun adayların, eksik kazanımlarını tamamlamaları, sınavdaki başarılarını artırmaları, elde edilen kazanımlarını pekiştirilmelerini sağlamaya yönelik 7 merkezde kurs veriliyor. 120 öğrenci, yoğunlaştırılmış YKS Kurslarından istifade ediyor. 12’inci sınıf öğrencileri ile önceki yıllarda mezun adayların devam eden kurslara katılmak için başvuruda bulunmaları istendi.