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YKS Değerlendirildi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan başkanlığında, Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcılarının katılımları ile YKS olarak adlandırılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı değerlendirildi.

YKS Değerlendirildi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan başkanlığında, Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcılarının katılımları ile YKS olarak adlandırılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı değerlendirildi.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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YKS Değerlendirildi

Toplantıda okullarda yapılması gereken YKS çalışmaları ile ilgili kararlar alındı. Deneme sınavlarının belli bir düzen içerisinde ve gerçek sınavı aratmayacak ciddiyetle yapılmasına karar verildi. Saraykent’te bulunan 2 Lisedeki 12. Sınıf öğrencilerine yönelik üniversiteye hazırlık, motivasyon ve hedef belirlemeye yönelik çalışmalar yapılacağı kaydedildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, ‘’Gönül verdiğimiz bu meslekte, yaptığımız ve yapacağımız şeyler günü kurtarmak için değil, yarınlarımızı kurtarma çaba ve sevdasıdır. Yarınını düşündüğümüz bu gençler, gün gelecek torunlarımızın yolunu aydınlatacak, yol göstericileri olacak ve gelişmiş bir toplum olma yolunda bizlere öncülük edeceklerdir. Evet yükümüz ağır, sorumluluğumuz fazla. Yaptığımız iş, üstlendiğimiz misyon omuzlarımıza ağır bir yük bindirse de bu bizleri, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yarınlarını, teminat altına alma gayretinden alıkoyamayacaktır. Bu inançla yola çıktık ve amacımız; düşünen, sorgulayan, kafa yoran, bir gençlik yetiştirmektir. Bunu başardığımızda öz değerleri ve zenginlikleriyle gelişen ve büyüyen bir Saraykent hazırlamış oluruz. Unutmayalım ki; bir heykeltıraş için yontulmamış bir mermer parçası ne ise, bir eğitimci için eğitilmemiş bir birey de odur. Bizim görevimiz bu bireyleri en iyi şekilde eğitmek ve vatanına milletine faydalı birer vatandaş olmalarını sağlamaktır’’ dedi. 

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