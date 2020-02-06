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YKS Başvuruları başladı

MİLYONLARCA öğrenci için 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün itibariyle başladı.

YKS Başvuruları başladı

MİLYONLARCA öğrenci için 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün itibariyle başladı.

06 Şubat 2020 Perşembe 03:08
YKS Başvuruları başladı

3 Mart 2020’da son bulacak başvurular için İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, başvuru süreci ile ilgili alarak, ‘işlemlerinizi son güne bırakmayın’ önerisinde bulundu.  Uçar, “Sınava girecek son sınıf öğrencileri başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden, ÖSYM tarafından belirlenmiş sınav merkezlerinden yapabilirler. Mezun adayların ise durum biraz daha farklı. ÖSYM aday işlemleri sisteminde yer alan fotoğraf ve eğitim bilgileri güncelse başvurularını bireysel olarak ÖSYM aday işlemleri sisteminden yapabilirler. Bilgileri güncel değilse ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerine gitmeleri gerekecek’’ dedi. 
BİLGİLERİNİZİ MUTLAKA 
KONTROL EDİN!
Uçar, başvuru sonrası osym.gov.tr adresinden TC Kimlik numaraları ve başvuru sırasında verilen şifreleri ile sisteme giren adayların mutlaka sistemde yer alan fotoğraf, kimlik ve adres bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğine değindi. Uçar, ‘’Fotoğraf ve kimlik bilgilerindeki yanlış, sınav giriş belgesinde hataya, adres bilgisindeki yanlış da sınava gireceği yer ile alakalı sorun doğurabilir’’ diye konuştu. Adayların her bir oturum için 70 lira ücret yatırmaları gerektiğini hatırlatan Uçar, ‘’Adaylar girecekleri oturum sayısına göre ücretlerini yatırmalılar. Örneğin bir aday 3 oturuma girecekse toplamda 210 lira olan başvuru ücretini, kılavuzda yer alan banka hesaplarından birine yatırmalı. Bu ücretin yatırılması için son gün 4 Mart 2020 mesai bitimine kadardır. Başvuru süresi bitmeden mutlaka işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyeceklerdir’’ diye belirtti.

Anahtar Kelimeler:
YKS Başvuruları Başladı
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