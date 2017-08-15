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YİMEV'de görev değişikliği

Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı(YİMEV)'nın yaptığı genel kurul sonucu vakıfın yeni başkanı Cemal Şahiner oldu.

YİMEV'de görev değişikliği

Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı(YİMEV)'nın yaptığı genel kurul sonucu vakıfın yeni başkanı Cemal Şahiner oldu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
15 Ağustos 2017 Salı 07:05
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YİMEV'de görev değişikliği

Yozgat İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı’nın, vakıf senedinin 10 ve 11’inci maddeleri gereğince 15’inci Genel Kurul Toplantısı Cumartesi günü yapıldı. Yozgat İmam Hatip Lisesi Mezunları Vakfı’nın olağan genel kurul toplantısında uzun zamandır başkanlık görevini yürüten Ahmet Muti Güneşer ile Büyük Cami İmam Hatibi Cemal Şahiner başkanlık için aday oldu.
Yapılan oylama sonucu Ahmet Muti Güneşer seçimi kaybederken, Cemal Şahiner kazanan taraf oldu.
Cemal Şahiner’in, hafta içi yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı’nın   başkanı olarak seçilmesi bekleniyor. 
Şahiner’in listesi şu şekilde; Asil Üyelikler:Cemal Şahiner, Hüseyin Çiftçi, Ahmet Topuz, Nizamettin Şahiner, Mustafa Güngör, Ünal Akça, Nazmi Çevik.
Yedek Üyelikler: Ahmet Namlı, Feyzullah Türkmen, Osman Erdem.

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