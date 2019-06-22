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Yılsonu sergisi ilgi gördü

SORGUN Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi törenle açıldı.

Yılsonu sergisi ilgi gördü

SORGUN Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan yıl sonu sergisi törenle açıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Yılsonu sergisi ilgi gördü

Özel bir iş yerinde düzenlen serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kursiyerlerin birer usta olarak mezun olduklarını söyledi.  Ekinci, "Bakır işleme kursuna katılan kursiyerlerimizin hepsi birer bakır ustası oldu. Yine çinicilik ve kilim dokuma kurslarına devam eden kursiyerlerimiz, hepsi bu gün birer usta konumuna geldiler. Her yıl değişik dallarda yüzlerce kurslar açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum" dedi. Serginin açılışına Sorgun Belediye Başkan Vekili Lütfi Şener, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Erdoğan, İlçe Müftüsü Hasan Görer ve vatandaşlar katıldı. 

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