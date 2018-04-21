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Yılmaz öğrencilere seslendi                  

YOZGAT Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Merkez Valisi Yazar Adnan Yılmaz, Yozgatlı öğrencilere konferans verdi.

Yılmaz öğrencilere seslendi                  

YOZGAT Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Merkez Valisi Yazar Adnan Yılmaz, Yozgatlı öğrencilere konferans verdi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Yılmaz öğrencilere seslendi                  

Merkez Valisi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın kardeşi, Yazar Adnan Yılmaz, Yozgatlı öğrencilere “Selam Sana Asım’ın Nesli” konulu konferans verdi. Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konferansa Vali Yardımcısı Salih Altun, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Konuyla aynı adı taşıyan kitabı da bulunan Yılmaz, Asım’ın neslini yetiştirmek için herkesin bu yolda gayret etmesi gerektiğini söyledi. Adnan Yılmaz, “Tarihimize, milli değerlerimize bağlı yetişecek olan bu kutlu nesil, ülkemizi şaha kaldıracak, ülkemizin istiklalini elbette kurtaracaktır” dedi.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u da anlatan Yılmaz, Akif’in yeni kuşaklar tarafından örnek alınması gereken müstesna kişiliklerden biri olduğuna dikkat çekti. Konferans sonunda Yılmaz, kaleme aldığı “Selam Sana Asım’ın Nesli” adlı kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.

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