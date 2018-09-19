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YILIN AHiSi SEÇiLDi

YOZGAT’ta Yılın Ahisi 45 yıllık terzi 67 yaşındaki İbrahim Baran seçildi. Baran’a AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ahilik cübbesi giydirdi.

YILIN AHiSi SEÇiLDi

YOZGAT’ta Yılın Ahisi 45 yıllık terzi 67 yaşındaki İbrahim Baran seçildi. Baran’a AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ahilik cübbesi giydirdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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YILIN AHiSi SEÇiLDi

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde Ahilik Haftası kapsamında tören düzenlendi. Törene AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan,  İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Ticaret İl Müdürü İbrahim Aktaş, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, MHP İl Başkanı Ferhat Altan, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Törende yılın çırağı seçilen Cemal Çiçek’e Belediye Başkanı Kazım Arslan, yılın kalfası seçilen Fatih Kaya’ya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Latin Altın ödül ve teşekkür belgesi takdim etti. Törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, toplumların  gelenekleriyle yaşadığını belirterek, "Esnaflıkta, esnaf ahlakı çok önemlidir. Bir başkasını düşünmek, fedakarlık, adalet, komşuyla iyi geçinme, haksız rekabet etmeme, ayıplı mal üretmeme, bunlar bütün esnafın değerleridir. Bunları yitirdiğiniz anda toplum yüzüstü kalmaya mahkumdur. Bu maksatla esnafımızın belli değerler içerisinde çalışması lazım, değerlerimizi kaybetmeyeceğiz" dedi. 
AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da, ahilik haftasını kutladı. Bozdağ, Ahilik haftası, ahiliği hem anlamak hem anlatmak hem de gelecek kuşaklara aktarmak bakımından önemli olduğunu söyledi. Ahilik geleneği ve kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgu yapan Bozdağ, "İnşallah bizden sonrakiler de bu kültürü yaşatacak ve gelecek kuşaklara aktaracaktır. Ahilik teşkilatını kuran  Ahi Evran başta olmak üzere ahilik teşkilatında görev alanları, esnafları rahmetle minnetle yad ediyorum. Allah hepsinin mekanlarını cennet etsin" diye konuştu.
Bozdağ, ahilik teşkilatının ilkeleri ve özünün evrensel insan haklarına uygun olduğunu dile getirdi. Bozdağ, “Ahilik ilkeleri,  bugünün ticaretinin dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde yapılmasını ön gören ne varsa hepsine de uygundur. Hem ticaret hukukuna, hem borçlar hukukuna hem de başka ülkelerinin hukuklarına uygundur” ifadelerini kullandı.
Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın'da esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı. Tören sonrası katılımcılara yemek ikram edildi.
 

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