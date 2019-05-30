Yıl sonu sergisi

Sergi açılışına Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, okul-kurum müdürleri, öğrenci ve velileri katıldı. Açılış sonrasında davetliler sergiyi gezip, bilgi aldı.
30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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AYDINCIK İlçesinin Baydiğin Beldesi’nde Anaokulu öğrencilerinin okul öncesi eğitim ve yıl sonu şenlikleri kapsamında açtıkları sergi beğenildi.
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