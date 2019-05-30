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Yıl sonu sergisi

AYDINCIK İlçesinin Baydiğin Beldesi’nde Anaokulu öğrencilerinin okul öncesi eğitim ve yıl sonu şenlikleri kapsamında açtıkları sergi beğenildi.

Yıl sonu sergisi

AYDINCIK İlçesinin Baydiğin Beldesi’nde Anaokulu öğrencilerinin okul öncesi eğitim ve yıl sonu şenlikleri kapsamında açtıkları sergi beğenildi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Yıl sonu sergisi

Sergi açılışına Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, okul-kurum müdürleri, öğrenci ve velileri katıldı. Açılış sonrasında davetliler sergiyi gezip, bilgi aldı.

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