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Yıl sonu etkinliği

SARAYKENT Mehmet Akif Ersoy Anaokulu tarafından hazırlanan sene sonu gösterileri, halk tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı.

Yıl sonu etkinliği

SARAYKENT Mehmet Akif Ersoy Anaokulu tarafından hazırlanan sene sonu gösterileri, halk tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Yıl sonu etkinliği

Yılsonu gösterisine Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Orhan Ergün Çağlıyan, Yasin Gürsoy, okul ve kurum yöneticileri ile veliler katıldı. Eğlenceli programların yoğunluğu ile renklendirilen gösteride, okul öncesi öğrencileri maharetlerini anne ve babalarına karşı sergiledi. Zaman zaman duygusal anlar yaşanan gösteride, öğretmenlere plaketlerin milli eğitim müdürlüğü yöneticileri tarafından takdimi akabinde ise anne ve çocuklarının el ele çekindikleri fotoğraflar ile son buldu. 

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