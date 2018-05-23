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Yetki Eğitim Bir-Sen’de

YOZGAT Eğitim Bir Şube Başkanlığı, yapılan tespit sonucunda en çok üyeye sahip olması nedeniyle tekrar yetkili sendika oldu.

Yetki Eğitim Bir-Sen’de

YOZGAT Eğitim Bir Şube Başkanlığı, yapılan tespit sonucunda en çok üyeye sahip olması nedeniyle tekrar yetkili sendika oldu.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Yetki Eğitim Bir-Sen’de

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, Eğitim Bir-Sen’in, ülke genelinde olduğu gibi Yozgat merkez, bütün ilçeler, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Bozok Üniversitesi’nde yetkisini sürdürerek 3 bin 712 üye sayısıyla en yakın sendikaya 2 bin 136 üye fark attığını söyledi. Şerefli, ‘’Sendikamız Eğitim Bir-Sen özelde Yozgat'ta genelde bütün Yurtta üyelerinden aldığı destek ile çalışmalarına devam etmektedir. Sendikamız Eğitim Bir-Sen Eğitim-Hizmet kolunda elde edilen kazanımlarla her zaman kamu emekçilerinin yanında olmuştur. Eğitim Bir-Sen olarak Ülkemiz ve Dünya gündemini yakından takip ederek ortaya koyduğu eylemlerle her zaman Milli İradenin yanında, askeri ve sivil vesayetçilerin karşısında yer almış, mazlumların gür sesi olmuştur. Bundan sonra da Türkiye'nin demokratikleşmesine, sivilleşmesine ve özgürleşmesine katkıda bulunacak çalışmalara daima destek vermeyi önceliğimiz olarak kabul etmekteyiz’’ dedi.
Şerefli, il merkezi, bütün ilçeler, KYK ve üniversitede yetkiyi alarak, hak, özgürlük emek ve ekmek mücadelesi yürütürken, aynı zamanda da Millet iradesini daim kılarak, Hak'ı yüceltmek gibi soylu bir davanın neferi olan il, ilçe, üniversite başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Şerefli, ‘’Sendikal varlığımızın sebebi olan Eğitim-Bir-Sen'in asil üyelerine bizlere verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da üyelerimizin bizlere vereceği güçle temel hak ve özgürlükler noktasında elde ettiğimiz kazanımların daha da geliştirilmesi ve iyileştirmesi noktasında kararlı mücadelemize hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edeceğimizi duyurur saygılar sunarım’’ diye konuştu.
 

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