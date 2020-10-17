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Yetiştirme kursu

Yozgat il genelinde Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına liselerden mezun olan ve sınavlara hazırlanan gençlerin katılabilecekleri belirterek, gençler merkeze davet edildi.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:26
Yetiştirme kursu

YOZGAT Halk Eğitim Merkezinde Destekleme ve Yetiştirme Kursları devam ediyor. Hayat Boyu Öğrenme kapsamında Yozgat il genelinde Halk Eğitimi Merkezlerinde Lise mezunlarına Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sınavlarına hazırlık amacıyla Destekleme ve Yetiştirme Kursları açıldı. Kurslara il genelinde 299 öğrencinin devam ettiği, Yozgat Merkezdeki kursun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz binasında hafta içi ve hafta sonları hizmet verdiği bildirildi. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının yanında Halk Eğitim Merkezleri faaliyetlerine Okuma-Yazma, Meslek Edindirme, Müzik ve Gösteri Sanatları, Yabancılara Yönelik Türkçe Kursları, Engellilere Yönelik Kurslar ve Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları gibi 3 bin 500'ü aşkın kurs modülü üzerinden her geçen gün artırarak devam ettiğinin altı çizildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yetiştirme Kursu
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