Yetiştirme Kursları devam ediyor

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şube Müdürü Yılmaz Karaalp ile birlikte hafta sonları devam eden kursları ziyaret edip, öğrencilerle sohbet etti. Yazıcı, Fatma Temel Turhan Ortaokulunda destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrencileri ziyaretinde, okulda da bir takım incelemelerde bulundu. Yazacı, öğrencilerle sohbet etti, salgın sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti. Sosyal mesafe kurallarına ve alınan önlemlere uydukları için öğrencilere teşekkür eden Yazıcı, salgın döneminde alınan tedbirler için ise okulun yönetici, öğretmen ve çalışanlarını tebrik etti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, hafta sonları devam eden Yetiştirme ve Destekleme Kurslarının önümli olduğunu, öğrencilerin başarısına önemli etki yaptığını anlattı.