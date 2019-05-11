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YETENEK SiZSiNiZ

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkez Müdürü Erol Özel, beraberindeki proje ekibiyle birlikte, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı ziyaret ederek, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığımızca yürütülmekte olan Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında desteklenen özel yetenekli öğrencilere yönelik ‘Yetenek Sizsiniz Öğretmenim’ projesi ile bilgi verdi.

YETENEK SiZSiNiZ

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkez Müdürü Erol Özel, beraberindeki proje ekibiyle birlikte, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı ziyaret ederek, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığımızca yürütülmekte olan Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında desteklenen özel yetenekli öğrencilere yönelik ‘Yetenek Sizsiniz Öğretmenim’ projesi ile bilgi verdi.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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YETENEK SiZSiNiZ

Proje Koordinatörü Erol Özel, proje kapsamında İspanya´ya gittiklerini, 22 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında Uluslararası Üstün Yeteneklilik Çalışma Merkezi tarafından kabul görmüş, Özel Yetenekli Öğrencilere ait müfredat modelleri ve eğitim programlarını yerinde gözlem yaptıklarını kaydetti. Erol Özel, Özel Yetenekli öğrencilere yönelik dijital sınıflar oluşturma ve farklılaştırılmış dijital içerik geliştirme konularında kurs programına katıldıklarını anlattı. Sosyal ve kültürel geziler kapsamında İslam Medeniyetinin eserleri ile buluşmanın heyecanını yaşadıklarına vurgu yapan Özel, Haziran ayında Özel Yetenekli Öğrencilere ilişkin gerçekleştirilecek olan Çalıştay hakkında da bilgiler sundu. Yapılan projeden dolayı Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi proje ekibini tebrik eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, proje ekibinin önemli bir çalışmaya imzaya attıklarını söyledi. 

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