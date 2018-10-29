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Yeşilay’dan tanıtım atağı

YEŞİLAY Yozgat Şubesi ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ Projesi kapsamında, ilk ve ortaokullarda etkinlikler düzenleyerek, Yeşilay’ı tanıtımını yapıp, öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilay’dan tanıtım atağı

YEŞİLAY Yozgat Şubesi ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ Projesi kapsamında, ilk ve ortaokullarda etkinlikler düzenleyerek, Yeşilay’ı tanıtımını yapıp, öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürüyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:09
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Yeşilay’dan tanıtım atağı

 Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ Projesi’nin ortaokul formatını ülke genelindeki 7’inci sınıf öğrencilerine yaygınlaştırmak, okullardaki Yeşilay kulüplerinin prestijlerini, etkinliğini yükseltmek, bu çerçevede Yeşilay şubelerinin organizasyon yeteneklerini artırmak, genç Yeşilay gönüllülerini harekete geçirmek amacıyla projenin hayata geçirildiğini söyledi. Coşkun, ‘’Öğrenciler nezdinde Yeşilay’ın tanınırlığını, bilinirliğini arttırmak, Yeşilaycılık  mesajlarını ve gönüllülüğünü yaygınlaştırmaya yönelik etkinliklerimiz devam etmektedir. Bu etkinliklerle, önleme çalışmalarında akran eğitim metodunu işlevsel bir araç haline getirmeye, öğrencilere doğru rol modeller sunmaya çalışılmaktadır. Yozgat’ta üç okulumuzda projeyi uygulamış bulunmaktayız. Merkez Toki Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerine 6 saat süreyle uygulanan proje amacına ulaşmış, çok güzel sonuçlar alınmıştır’’ dedi. 

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Yeşilay’dan Tanıtım Atağı
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