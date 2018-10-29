Yeşilay’dan tanıtım atağı

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ Projesi’nin ortaokul formatını ülke genelindeki 7’inci sınıf öğrencilerine yaygınlaştırmak, okullardaki Yeşilay kulüplerinin prestijlerini, etkinliğini yükseltmek, bu çerçevede Yeşilay şubelerinin organizasyon yeteneklerini artırmak, genç Yeşilay gönüllülerini harekete geçirmek amacıyla projenin hayata geçirildiğini söyledi. Coşkun, ‘’Öğrenciler nezdinde Yeşilay’ın tanınırlığını, bilinirliğini arttırmak, Yeşilaycılık mesajlarını ve gönüllülüğünü yaygınlaştırmaya yönelik etkinliklerimiz devam etmektedir. Bu etkinliklerle, önleme çalışmalarında akran eğitim metodunu işlevsel bir araç haline getirmeye, öğrencilere doğru rol modeller sunmaya çalışılmaktadır. Yozgat’ta üç okulumuzda projeyi uygulamış bulunmaktayız. Merkez Toki Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu 7. Sınıf öğrencilerine 6 saat süreyle uygulanan proje amacına ulaşmış, çok güzel sonuçlar alınmıştır’’ dedi.