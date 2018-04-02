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Yeşilay, miniklere yöneldi

YEŞİLAY Yozgat Şubesi, ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ Projesi kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik, kötü alışkanlıklara karşı önleyici ve koruyucu farkındalıklar oluşturmak amacıyla etkinliklere başladı.

Yeşilay, miniklere yöneldi

YEŞİLAY Yozgat Şubesi, ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ Projesi kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik, kötü alışkanlıklara karşı önleyici ve koruyucu farkındalıklar oluşturmak amacıyla etkinliklere başladı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Yeşilay, miniklere yöneldi

Yeşilay’ın tanıtımının da yapıldığı etkinliklerde, öğrenciler kötü alışkanlıklara karşı bilgilendirilip, farkındalık oluşturuluyor. Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, ‘Benim Kulübüm Yeşilay Projesi’ ilkokul formatının ülke genelindeki 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri arasında yaygınlaştırmak, okullardaki Yeşilay kulüplerinin prestijlerini, etkinliğini yükseltmek, bu çerçevede Yeşilay şubelerinin organizasyon yeteneklerini artırmak, genç Yeşilay gönüllülerini harekete geçirmek amacıyla bir Tip Proje oluşturulduğunu söyledi. Coşkun, ‘’Hazırlanan bu projenin amacı; ğrenciler nezdinde Yeşilay’ın tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak, Yeşilaycılık mesajlarını ve gönüllülüğünü yaygınlaştırmak başta olmak üzere, önleme çalışmalarında akran eğitim metodunu işlevsel bir araç haline getirmek, öğrencilere doğru rol modeller sunmaktır. Bununla birlikte, öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirilerek, yeni ilgi alanları oluşturulmaya çalışılacaktır. Bunun sonucunda çocukların Yeşilay sempatisi kazandırılarak, kendi okullarında Yeşilay kulübü kurmaları/aktif hale getirmeleri sağlanacaktır’’ dedi.
Coşkun, Yozgat’ta proje kapsamında TOKİ Mevlana İlkokul 3 ve 4’üncü Sınıf öğrencilerine yönelik 4 saat süreyle uygulanan projenin amacına ulaştığını, çok güzel sonuçlar alındığını sözlerine ekledi. 
 

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