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Yeşilay ilçelerde de çalışıyor

YOZGAT Yeşilay Şubesi  ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ projesini ilçelerde uygulamaya devam ediyor.

Yeşilay ilçelerde de çalışıyor

YOZGAT Yeşilay Şubesi  ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ projesini ilçelerde uygulamaya devam ediyor.

10 Aralık 2019 Salı 04:04
Yeşilay ilçelerde de çalışıyor

Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, 28 Kasım Perşembe günü Sorgun Ertuğrul Gazi İlkokulu ve 6 Aralık Cuma günü Boğazlıyan Fatih İlkokulu’nda Benim Kulübüm Yeşilay projesi uygulandığını söyledi.
Yeşilay Şube Başkanı Coşkun, toplamda 8 okulda projesinin uygulandığını belirtti. Projeyi tüm ilçelere yaymayı hedeflediklerini belirten Coşkun, bu proje ile öğrencilerin Yeşilay’ı tanıdığını, zararlı alışkanlıkların aslında özenilecek bir durum olmadığını, sağlıklı yaşamanın daha güzel olduğunu ve bağımlılıklardan nasıl korunacaklarını öğrendiklerini ifade ederek,
“Bu kazanımların yanı sıra proje esnasında ders anlatan üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü ekipten kendilerine rol model olabilecek abileri ve ablalarını örnek alıyorlar. Derste yaptıkları etkinliklerle de öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz ve proje sonucunda üniversite öğrencileri deneyim elde ettiği için, okullar ve öğrenciler okullarında Yeşilay Kulübünü aktif hale getireceği için ve bizler de böylesine güzel bir projeye vesile olduğumuz için mutlu oluyoruz” dedi.
Coşkun, projeyi uyguladıkları okul idareci ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

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