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Yeşeren güzellikler

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ‘Minik ellerde yeşeren güzellikler’ adlı proje uygulamaya konuldu.

01 Temmuz 2021 Perşembe 00:35
Yeşeren güzellikler

Sarıkaya Yavuz Selim İlkokulu tarafından hazırlanan, Gençlik Projelerini Destekleme Programı ile desteklenen ‘Minik Ellerde Yeşeren Güzellikler’ projesi kapsamında gençlik grubunda yer alan öğrenciler, Yozgat ziyaretinde bulundu. Öğrenciler, Yozgat Gençlik Merkezi, Yozgat Çocuk Evleri, Yozgat Valiliği, Yozgat Alpaslan Türkeş Huzurevi, Hayri İnal Konağı, Çamlık ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret edilen kurumlara proje kapsamında hediyeler takdim edildi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ölümünün 3’üncü yıl dönümü vesilesi ile kurum bahçelerine onun adına fidan dikimi gerçekleştirildi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘’Bu anlamlı proje ve etkinlikler sebebiyle başta minik öğrencilerimiz olmak üzere Okul Müdürümüze ve sorumlu öğretmenlerimize emeklerine dolayı yürekten teşekkür eder, farkındalık yaratan projelerinin devamını dileriz’’ açıklamasında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Yeşeren Güzellikler
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