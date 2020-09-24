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YERLi URETiME TAM NOT

Çekerek ilçesinde meslek lisesi öğretmeni tarafından projelendirilip, imalatı yapılan dezenfekte aleti tam not aldı.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:53
YERLi URETiME TAM NOT

ÇEKEREK İlçesinde meslek lisesi öğretmeni tarafından projelendirilip, imalatı yapılan dezenfekte aleti tam not aldı. Çekerek Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Öğretmeni Ziya Akpınar tarafından tasarlanan dezenfektan aleti İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Okul Müdürü Yusuf Zorbilmez tarafından Kaymakam Hüseyin Kaptan’a takdim edildi. Kaymakam Kaptan, okullarda bu tür girişimlerin kendilerini memnun ettiğini, prototipi yapılan dezenfektan aletinin muadillerinden çok daha kaliteli olduğunu gördüğünü söyledi. Kaptan, ‘’Çeşitli boy ve ebatlarda yapılarak okulların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretimleri destekleyebiliriz. İlimiz genelinde Çekerek farkını gösterecek derecede kurumlara hediye edile bilebilir’’ dedi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan da, Covid-19 salgını sonrası Melek Liselerinin maske, dezenfektan gibi temizlik ürünlerinin açığını kapatmada üzerlerine aldıkları sorumluluk ve elde ettikleri başarılar çeşitli basın yayın organlarında yayınlandığını bildirdi. Akkan, küçük bir maliyetle yapılmış olan aletin yapılmış olmasının bile çok önemli olduğunu vurguladı. Okulun İngilizce Öğretmeni Ömer Faruk Bilgen’in kaligrafi alanındaki çalışmalarından örneklerini de sunduğu ziyaret Kaymakam Hüseyin Kaptan’ı son derece memnun etti. 

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