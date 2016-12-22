Yerli malı seferberliği

Yozgat Özel Mektebim Koleji 2-A sınıfı öğrencileri “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” olarak anılan ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliği gerçekleştirdi. Sınıf öğretmeni Mahmut Erbil ve öğrencilerin etkinliğinde Okul Müdürü Mustafa Başer ve öğretmenler de katılarak destek verdi.



MASALAR DA YERLİ MALI!



Öğrenciler bir gün önceden evlerinde anneleri tarafından hazırlanan yiyeceklerle masaları süslediler. Bir birinden lezzetli yiyeceklerin tamamı Anadolu insanının mutfağında pişirilen yemeklerden oluştu.



YERLİ MALI SEFERBERLİĞİ



Sınıf Öğretmeni Mahmut Erbil, programın açılışında öğrencilerine ‘Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası’nın öneminden bahsetti.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan haftanın yerli tüketim bilincini oluşturmak olduğunu ifade eden Erbil; “Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. Yerli malı tüketmeliyim. Tüm ürünlerimiz Türk malı olmalı” diye konuştu.



YERİL MALI MESAJI



Daha sonra çocuklar okudukları şiirler ve atasözleri ile yerli malı kullanmanın önemini vurguladı. Program yerli ürünlerden oluşan yiyeceklerin hep birlikte yenilmesi ile son buldu.