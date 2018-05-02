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Yerköy merceğe alındı

YOZGAT Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yerköy’de bulunan okulları ve pansiyonları ziyaret ederek geniş çaplı incelemelerde bulundu. 

Yerköy merceğe alındı

YOZGAT Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yerköy’de bulunan okulları ve pansiyonları ziyaret ederek geniş çaplı incelemelerde bulundu. 

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Yerköy merceğe alındı

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yerköy’deki eğitim kurumları ziyaret etti, pansiyonlarda kalan öğrencilerle buluşarak sorun ve talepleri dinledi. İlk olarak Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Yusuf Yazıcı, okulda açılan Tübitak Bilim Fuarını ziyaret etti. Yusuf Yazıcı, öğrencilerin yapmış olduğu özgün ve bilimsel çalışmaları tek tek inceleyerek, öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. Bilim fuarlarının önemine değinen Yusuf Yazıcı, “Çocuklarımızın çevrelerinin farkında olması, bilimsel olayların kendileri için ve insanlık için ne anlam ifade ettiği bilincinde olması ve buna yönelik çalışmalar yapması önemlidir” diye konuştu.
Fuarın açılışında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Yazıcı, daha sonra ilçedeki pansiyonları da tek tek inceledi. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, pansiyonlardaki çocukların görsel sanatlar, müzik, edebiyat ve benzeri etkinlikleri yapabilecekleri ortamların oluşturulması için de gereken çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Yazıcı, ilçede bulunan Fen Lisesi’ni de ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı ve ziyaretlerini tamamladı.

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