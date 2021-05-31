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Yerköy'e Teknoloji Kütüphanesi kurulacak

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, KOP desteği ile Teknoloji Kütüphanesi kurulacak.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:58
Yerköy'e Teknoloji Kütüphanesi kurulacak

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Teknolojiden ‘KOP’madan, sanatla büyüyorum’ adlı proje, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi. Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, önceki yıllarda Zübeyde Hanım Anaokulu olarak kullanılan binada çocukların, gençlerin sanatsal gelişimini destekleyecek resim, müzik, tiyatro, şiir ve tarih bilincini oluşturacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik bir proje hazırladıklarını söyledi. Durmaz, çocukların ve gençlerin üreten bir nesil olmalarını desteklemek amacıyla robotik ve kodlama alanında kendilerini geliştirebilmeleri için ‘Teknoloji Kütüphanesi’nin kurulmasının projede yer aldığını bildirdi. Durmaz, çocukların, gençlerin sosyalleşmelerine imkân sağlayan, boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olacak faaliyetlerin yürütülmesinin amaçlandığını bildirdi. Durmaz, onların suça yönelmelerine engel olunması, dezavantajlı grupların toplumla bütünleşmesi, dezavantajlı çocukların ve gençlerin teknolojiyi amacına uygun olarak kullanabildikleri faaliyetlere yönlendirilmesi, çocukların ve gençlerin sanatsal gelişimini destekleyecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amaçlı projenin bir yılda tamamlanacağını bildirdi. 

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Yerköye Teknoloji Kütüphanesi Kurulacak
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