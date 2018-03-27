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Yerel motifler engelsiz...

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hafif engelli öğrencilere yönelik sürdürülen Cicim Dokuma Kursu’nda Yozgat’ın yerel motiflerini hafif engelli öğrenciler dokuyor.

Yerel motifler engelsiz...

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hafif engelli öğrencilere yönelik sürdürülen Cicim Dokuma Kursu’nda Yozgat’ın yerel motiflerini hafif engelli öğrenciler dokuyor.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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Yerel motifler engelsiz...

Halk Eğitim Merkezi’nde devam eden kursa 8 hafif engelli öğrenci katılarak, yerel motiflere ve desenlere kursta yeniden hayat veriyor. Kilim tezgahlarının başında, usta öğreticiler eşliğinde, yerel motiflere tezgahlarda hayat veren öğrenciler, kendi engellerini de ortadan kaldırıyor. Usta öğreticiliğini Aynur Caner ve Ayşe Durak’ın üstlendiği kursta, Yozgat yöresine has cicim dokuma adı verilen yöntem ile Yozgat’a has cehirlik lalesi, sarıçiğdem gibi desenlerin dokuması yapılıyor.

 

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