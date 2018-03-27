Yerel motifler engelsiz...

Halk Eğitim Merkezi’nde devam eden kursa 8 hafif engelli öğrenci katılarak, yerel motiflere ve desenlere kursta yeniden hayat veriyor. Kilim tezgahlarının başında, usta öğreticiler eşliğinde, yerel motiflere tezgahlarda hayat veren öğrenciler, kendi engellerini de ortadan kaldırıyor. Usta öğreticiliğini Aynur Caner ve Ayşe Durak’ın üstlendiği kursta, Yozgat yöresine has cicim dokuma adı verilen yöntem ile Yozgat’a has cehirlik lalesi, sarıçiğdem gibi desenlerin dokuması yapılıyor.



