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YENiLENEREK AÇILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi, 18 yıl süreyle idareci olarak hizmet veren Dr. Ömer Demir’in katkılarıyla yenilenip, yeniden hizmete alındı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:06
YENiLENEREK AÇILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demir’in katkıları ile yenilenen ‘Ömer Demir Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi’ düzenlenen törenle yeniden hizmet vermeye başladı. Törene, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Yozgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Güner Berkant, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Yozgat Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demir, 18 yıldır aralıksız hizmet ettiği Meslek Yüksekokulunun otel lokanta ve ikram hizmetleri bölümü aşçılık programı öğrencilerinin hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürmelerine olanak sağlamak amacıyla oluşturulan atölyenin yenilenmesine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Demir, geleceğin aşçılarının yetişeceği ‘Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi’nin yenilenen yüzü ile önemli bir hizmet vereceğini ifade etti. Yozgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Güner Berkant da, ‘Ömer Demir Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi’nin açılmasına öncülük eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Dr. Ömer Demir’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin her açıdan gelişip değişerek güçlendiğini söyledi. Üniversitenin imkanları doğrultusunda her alanı güçlü kılmak istediklerini belirten Karadağ, Meslek Yüksekokullarının bunun çok önemli bir kısmını oluşturduğuna dikkat çekti. Karadağ, ‘’Geleceğin aşçılarının yetişeceği yeni atölyemizi üniversitemiz kaynakları ve Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demir Hocamızın destekleri ile yeniledik. Üniversitemiz Yozgat Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı'nda ön lisans eğitimlerini sürdüren 90 öğrencimize, başta zengin Türk mutfağımız olmak üzere, dünya mutfağından önemli örnekler gösterilecektir. Bunun yanında mutfak kültürü, pasta ve tatlı, gıda hijyeni, beslenme ve ziyafet servis yöntemlerini teknik olarak öğretiyoruz. Amacımız, bizi tercih eden öğrencilerimizin her açıdan çok iyi yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz yenilediğimiz atölyemizde işin mutfağında beceri ve yeteneklerini pratiğe dökecekler’’ diye konuştu. Karadağ, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle geleceğin Türkiye’sinde ve uluslararası düzeyde söz sahibi olacak aşçılar arasında yer alacaklarına inandığının altını çizdi. Karadağ, ‘’O açıdan bu tür uygulama merkezlerini çok önemsiyoruz. Bu vesile ile atölyemizin yenilenmesinde önemli bir katkı sunan Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demir ve Yüksekokul yönetimimize diğer çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, atölyemizin Meslek Yüksekokulumuz ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ‘Ömer Demir Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi’ hizmete açıldı

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