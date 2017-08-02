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Yeniden ‘Merkez’ oldu

Yozgat şehir merkezinde bulunan ve geçtiğimiz yıl yeni binasıyla eğitim öğretime devam eden Celal Atik Ortaokulu yeniden eski ismini alarak “Merkez Ortaokulu” oldu.

Yeniden ‘Merkez’ oldu

Yozgat şehir merkezinde bulunan ve geçtiğimiz yıl yeni binasıyla eğitim öğretime devam eden Celal Atik Ortaokulu yeniden eski ismini alarak “Merkez Ortaokulu” oldu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
02 Ağustos 2017 Çarşamba 07:00
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Yeniden ‘Merkez’ oldu

Yozgat’ta 1964 yılında eğitim öğretime başlayan ve daha sonra Celal Atik olarak değiştirilen Merkez Ortaokulu’nun ismi okula yeniden verildi.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yozgat Belediyesi ve okul mezunlarının talebini yerine getirerek Celal Atik Ortaokulu’nun ismini Merkez Ortaokulu olarak değiştirdi.
Yozgat’ta 1964 yılında 8 derslik olarak temeli atılan ve daha sonra 16 dersliğe çıkarılan okulun ismi 2000 yılında Celal Atik İlköğretim Okulu olarak değiştirilmişti. Tarihi Yozgat Lisesi’nin yanında Selçuklu mimarı ile yeniden inşa edilen okul, 2016-2017 yılı ikinci döneminde eğitim ve öğretime vermeye başlamıştı.
TALEP GELDİ
1966-1967 eğitim öğretim yılında Yozgat Lisesi’nden ayrılan müstakil eğitim vermeye başlayan okul, Merkez Ortaokulu olarak isim değişikliğine gitti. 1986-1987 yılında her kata ilave yapılarak 16 dersliğe çıkarılan okul daha 1997 yılında Celal Atik İlköğretim Okulu, 2000 yılında da Celal Atik Pansiyonlu İlköğretim Okulu’na dönüştü. 
Bünyesinden önemli siyasetçi, sanatçı, sporcu ve işadamı yetiştiren okulun Merkez Ortaokulu’na dönüştürülmesi için mezunlar taleplerini ilettiler. Yozgat Belediyesi de kent kimliğinin korunması ve Yozgat ile özdeşleşen Merkez Ortaokulu isminin verilmesi için teklif yazısını Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sundu.
TABELA DEĞİŞTİ
Dönemin Valisi Abdulkadir Yazıcı’nın girişimleriyle yeniden inşa ettirilen okul binasının tabelası da değiştirildi. 2016-2017 eğitim öğretim dönemini Celal Atik Ortaokulu olarak kapatan  okul, yeni dönemde Merkez Ortaokulu olarak hizmet verecek. Okul isminin değiştirilmesi mezunları da olduk memnun etti.


 

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