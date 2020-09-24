Yeni yaklaşımlar anlatıldı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim yönetiminde yeni yaklaşımlar konusunu içeren telekonferans sistemiyle eğitim çalışması yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliği çerçevesinde planlanan eğitimlerin ilki Mili Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında telekonferans sistemi ile gerçekleştirildi. Eğitim seminerine, il genelindeki eğitim kurumlarının yöneticileri katıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Babaoğlan Çelik tarafından ‘Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar’ konulu seminer verildi.