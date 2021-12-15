YENi ÜNiTE AÇILDI

Modern tıbbın bütün imkânları kullanılarak bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Kritik Nörolojik Hastalık İzlem Ünitesi törenle hizmete açıldı. Yoğun Bakım ünitelerindeki nörolojik komplikasyonlara hızlı müdahale edebilmek amacıyla kurulan Kritik Nörolojik Hastalık İzlem Ünitesi’nin açılışına Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nermin Tanık, öğretim üyeleri ve hastane çalışanları katıldı. Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nermin Tanık, ünitenin nöroloji hastalarına birinci basamak yoğun bakım ünitesi olarak hizmet verdiğini belirtti. Özellikle asistan eğitimi içinde gerekli bir ünite olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Nermin Tanık, ünitenin sağlık anlamında önemli bir açığı kapatacağını dile getirdi. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Osman Tokat, Kritik Nörolojik Hastalık İzlem Ünitesi’nin hem nörolojik servisine hem de üniversite hastanesine hayırlı ve uğurlu olması temennilerinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, Üniversitenin her alanda büyüdüğünü, geliştiğini, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde de çağın gerektirdiği önemli değişim ve dönüşümlerin yaşandığını söyledi. Karadağ, ‘’Üniversite olarak eğitim-öğretimde iddialı ve prestijli bir süreci yönetirken diğer taraftan tıp fakültemiz ve hastanemiz özelinde de yeni açılımlar yaşanmaktadır. Bir taraftan dekanlığımız, diğer taraftan başhekimliğimiz çok değerli hocalarımızla birlikte kendi birimlerinde olmayan ama potansiyel arz eden imkânları da oluşturarak yeni ünitelerin açılmasına vesile oluyorlar. Burada geleceğin alanında uzman doktorları yetiştiriliyor. O açıdan bu birimlerin olması çok elzem. Onların daha donanımlı yetişmeleri noktasında bu tür birimlerin önemli olmasının yanında özellikle kronik ve yoğun bakıma gelen hastalara hemen müdahale edilmesi açısından bu birimler oldukça önem arz etmektedir. Başta nörolojideki tüm hocalarıma emek ve çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu bir çalışmanın, bir emeğin ve gayretin ürünüdür. Ayrıca başhekimliğimize ve çalışanlarına böylesine önemli bir birimin açılmasında katkı sundukları için teşekkür etmek istiyorum. Dolayısıyla bu ünite hem eğitim öğretime önemli katkılar sunacak hem de Yozgat’ımıza katkı sunacaktır’’ diye konuştu. Karadağ ve beraberindekiler açılışı yapılarak hizmete sunulan Kritik Nörolojik Hastalık İzlem Ünitesi’ni gezerek incelemelerde bulundu.