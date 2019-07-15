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Yeni tema belli oldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılının temasını ‘Mesleki ve Teknik Eğitim’ olarak belirlediğini söyledi.

Yeni tema belli oldu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılının temasını ‘Mesleki ve Teknik Eğitim’ olarak belirlediğini söyledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Yeni tema belli oldu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile bir araya gelerek, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Müdürlüğümüz arasında yapılacak faaliyetler, projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu. Yapılan görüşmelerde, iki kurum arasında yapılan, yapılması planlanan projeler, proje kültürü, eğitim faaliyetleri, okul-organize sanayi işbirliği, işletmelerde mesleki eğitim, beceri tasarım atölyeleri konuları görüşüldü. Mesleki ve Teknik Eğitimde hedeflenen amaçlara ulaşmak için işbirliği kararı alındı.

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