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YENi DÖNEME 172 DERSLiK

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, okul aile birliği başkanları ile yaptığı toplantıda 64 milyon liralık harcama ile 172 derslikli yeni okulların yapılmakta olduğunu söyledi.

YENi DÖNEME 172 DERSLiK

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, okul aile birliği başkanları ile yaptığı toplantıda 64 milyon liralık harcama ile 172 derslikli yeni okulların yapılmakta olduğunu söyledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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YENi DÖNEME 172 DERSLiK

Vali Yurtnaç, geçtiğimiz yıl Yozgat’taki okul binalarının fiziki kalitesini artırmak amacıyla bir dizi çalışmalar başlattıklarını belirtti. Vali Yurtnaç, “Programda yokken 172 dersliğin yapımına başladık. 64 milyon liraya okullarımızı ihale ettik ve şimdi binalarımız yükseliyor. Yozgat soğuk bir iklim olduğu için yanlarına spor salonları da yapıyoruz. Eski hastanenin yerine 32 derslikli fevkalade bir bina yapacağız. Önümüzdeki yıl çocuklarımız pırıl pırıl binalarda eğitim görecekler. Eğitimde ki kaliteyi artırmak için binalarımız sadece bir basamaktır. Yozgat’ta görev yapan 300 kişi bir araya geldik ve 3 ay gibi bir zaman zarfında bir strateji belgesi ortaya çıktı. Bunlar kısa, orta ve uzun vadede Yozgat’ta ki eğitim nasıl kaliteli hale getirilebilirin yollarını bize çıkarttı. Burada dört tane ana başlık ortaya çıktı. Eğitimde kalitenin artırılması, kimlik ve kişilik oluşturma, toplumla bütünleştirme ve ders ve sınavlarda ki başarıların artırılması başlıkları altında alan belirledik” dedi.
 DEĞERLER EĞİTİMİ 
Geçtiğimiz yıl öğrencilere yönelik değerler eğitimi verildiğini hatırlatan Vali Yurtnaç, “Büyüğünü küçüğünü bilen, haksızlığa dur diyebilen, adaleti önemseyen ülkesini seven, milletini seven aynı zamanda ilmi seviyelerde de üst derecelere gelen insanlara ihtiyacı var bu ülkenin. Bunun için geçtiğimiz yıl öğrencilerimize yönelik değerler eğitimleri düzenledik. Öğrenci koçluğunu ortaya koyduk. Öğretmen de bir anne babadır. Otursun dersten sonra çocuklarla sohbet etsin, dertlerini dinlesin, dersin dışında sanattan, spordan sosyal hayattan konuşsun istedik. Bunun yanı sıra öğrencilerimize Çile ve Çöle İnen Nur kitaplarını okuttuk. Bu yılda yine arkadaşlarımız çalışıyor ve birkaç tane kitap belirleyeceğiz ve çocuklarımıza okutacağız. Bu kitapları okuyan çocuklarımızı da ödüllendirip kitap okumaya teşvik edeceğiz. Bu konuda öğretmenlerimize önemli bir görev düşüyor” diye konuştu.
2017 – 2018 eğitim öğretim yılı öncesi il genelinde 7 bin öğretmene okul öncesi eğitim verdiklerini anımsatan Vali Yurtnaç, “Bu yılda 4 bin 700 öğretmenimize yine okul öncesi eğitim vereceğiz. Farkındalık oluşturmak için 10 gün içerisinde gruplar halinde öğretmenlerimizi eğitime alacağız” şeklinde konuştu.
BÜYÜK GÖREV 
Eğitim ve öğretimde okul aile birliği başkanlarına da büyük görevler düştüğünü kaydeden Vali Yurtnaç, “Okullarımızı biz sizlerle birlikte yöneteceğiz. Sizler bize okullarda ki eksikleri söyleyeceksiniz bizlerde o eksiklikleri düzeltmek için gayret göstereceğiz. Sizlere söyleyeceğimiz konulardan en önemlilerinden bir tanesi bağımlılık konusu. Bağımlılık içerisinde alkol, uyuşturucu, sigara ve sosyal medya bağımlılığı var. Bazı anne babaları görüyoruz, veriyor 3-4 yaşında ki çocuğunun eline telefonu al oyna diyor. Ona oyun oynatarak günü birlik düşünüyoruz. Onunla konuşmak, birlikte zaman geçirmek, birlikte bir aktivite yapmak daha güzel bir şey... Evinizde kural koyun. Belli bir saat belirleyin ve belli bir süre telefonla, bilgisayar veya tabletle oynamasına müsaade edin. Bunu da sizin denetiminizde yapmalarını sağlayın” ifadelerini kullandı.
EĞİTİMDE KALİTE
İki yıldan beri Yozgat’ta eğitimde kalitenin artırılması için bir dizi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Vali Yurtnaç, “Üniversitelere yerleşmede geçen yıllara oranla artış olmuşsa bir şeyleri başarmışız demektir. Ama aşağı düşmüşse başarısızız demektir. Bu nedenle milli eğitimin, öğretmenlerimizin, ilçe kaymakamlarımızın, okul aile birliği başkanlarımızın bu işin üstüne düşmesi lazım... Bizde bunu özellikle takip ediyoruz. Her gittiğim ilçede, beldede, köyde okul ziyaretleri yapıyorum. Yanlış gördüğümüz şeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Hiç kimse bir başkasına yükü atmasın. Bundan hepimiz sorumluyuz” şeklinde konuştu.
SEFERBERLİĞE DEVAM
Okuma yazma seferberliğinin bu yılda devam edeceğini kaydeden Vali Yurtnaç, “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi önderliğinde okuma yazma seferberliği başlatılmıştı. Yozgat’ta bu seferberliğe 2 bin kişiye yakın bir katılım oldu. Bu projeyi bu yılda devam ettireceğiz. Çevremizde okuma yazma bilmeyen varsa mahalle muhtarları kanalıyla uyaralım. Kurslarımıza yönlendirelim. Görme engellilerimiz için de kabartma yazılarla okuma yazma öğretebiliriz” ifadelerini kullandı.
 

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