Yazılım ve otomasyon kullandılar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen Bilim Şenliğine katılan Belencumafakılı Köyü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri bilimsel çalışmalarıyla takdir topladı. Belencumafakılı Köyü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri şenlikte hem yatak, hem sedye hem de engelli aracı olarak kullanılabilen ve cep telefonu ile kontrol edilebilen araçlarının tanıtımını yaptı. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla hazırladıkları projede elektronik çipler ve uzaktan kumandaların yanı sıra, mekanik sistemlerin de yer aldığı görüldü. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan bir diğer sistem ise akıllı ev sistemi oldu. Evlerin daha kolay kullanımı, yangın ve gaz sızıntısı gibi olayları önleme maksadıyla hazırlanan otomasyon sistemi tam not aldı. Yazılım programı, elektronik devreler, uzaktan kumanda gibi sistemler kullanılan bilimsel tasarımda sistemin ses komutlarına da karşılık vermesi dikkat çekti. Öğrenciler söz konusu tasarımlar için yaklaşık 2 ay çalıştıklarını belirttiler.