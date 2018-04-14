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Yazıcı’dan ziyaret     

SORGUN Keser Köyü Şehit Mehmet Ünal İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa katılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yazıcı’dan ziyaret     

SORGUN Keser Köyü Şehit Mehmet Ünal İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programa katılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Yazıcı’dan ziyaret     

Yazıcı, kurum kültürünün, insan ilişkileri yaklaşımının etkisi, kurumların verimliliği üzerinde durdu. Yazıcı, okulda oluşan kurum kültüründen dolayı veli, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Yazıcı, okullarda yürütülen eğitim –öğretim faaliyetlerinden bahsederek, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu, ihtiyaç ve talepleri aldı.

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