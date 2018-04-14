Yazıcı’dan ziyaret     

Yazıcı, kurum kültürünün, insan ilişkileri yaklaşımının etkisi, kurumların verimliliği üzerinde durdu. Yazıcı, okulda oluşan kurum kültüründen dolayı veli, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Yazıcı, okullarda yürütülen eğitim –öğretim faaliyetlerinden bahsederek, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu, ihtiyaç ve talepleri aldı.