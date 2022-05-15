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Yazıcı’dan ziyaret

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

15 Mayıs 2022 Pazar 00:07
Yazıcı’dan ziyaret

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ve Okul Müdürü Abdullah Topal ile Yeni Çeltek İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarını ziyaret eden Yazıcı, hazırlanan tüm stantları gezerek, öğrencilerin sunumlarını dinledi. Fuarda emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Yazıcı, öğretmenler odasını ziyaret ederek Yozgat genelinde uygulanan projeler ve eğitim süreçleri ile ilgili istişarelerde bulundu.
‘OKULLARIMIZ 
ÇOCUKLARIMIZIN İSTİKBAL YUVASIDIR’
Okulların çocukların ikbal ve istikbali için hazırlanmış en önemli mekânlar olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Atölye ve birimlerde incelemeler yapan Yazıcı, öğrencileri ziyaret ederek görüş ve önerilerini aldı. Öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelen Yazıcı, Bakanlık tarafından çocukların geleceği için mesleki eğitim ile ilgili yapılan düzenlemeler ve hazırlanan eğitim ortamlarının tanıtımının iyi yapılması, mesleki eğitimin ve burada eğitim alan öğrencilerin öneminin gerektiği şekilde anlatılarak benimsetilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Mesleki eğitime devam eden öğrencilerde değer duygusunun artırılması, veli ve öğrencilerin moral ve motivasyonunu artıracak üretim ve etkinliklere daha fazla ağırlık verilmesi gerekliliğine değinen Yazıcı, emeklerinden dolayı ilçe ve okul yöneticilerine, çalışanlara, öğrenci ve velilere teşekkür etti. •Sema Nur Koçaker•

Son Güncelleme: 14.05.2022 00:15
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