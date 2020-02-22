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Yazıcı’dan ziyaret

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

22 Şubat 2020 Cumartesi 03:51
Yazıcı’dan ziyaret

Kaymakam Bahadır Güneş’i makamında ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun eğitimiyle ilgili istişarelerde bulunup, eğitime verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür etti. Görevine yeni başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya'yı ziyaret eden Yazıcı, hayırlı olsun dileklerinde bulundu, Sorgun İlçesi eğitimi hakkında bilgiler aldı. Ziyaretin ardından Sorgun 75. Yıl İmam Hatip Ortaokulunu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya eşliğinde ziyaret eden Yazıcı, yönetici ve öğretmenlerle toplantı yaptı, istişarelerde bulunarak, görüş ve önerilerini aldı. Kurum iklimi ve kurum kültürü süreçlerinden bahseden Yazıcı, okulun ihtiyaçlarını tespit ederek, imkanlar ölçüsünde giderileceğini belirtti, ilimiz eğitimine katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür etti. Öğrencileri de sınıfında ziyaret eden Yazıcı, sohbetin ardından satranç oynayan öğrencileri izleyip, kendilerini tebrik etti.

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Yazıcı’dan Ziyaret
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