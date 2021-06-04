Yazıcı’dan okul ziyareti

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bozok 15 Temmuz Şehitler İlk/Ortaokulu ve Kızılay Anaokulunu ziyaret etti. Okul ve çevresindeki ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulunan Yazıcı, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, okul yöneticilerinden alınan önlemler ve salgın sürecinin yönetimi hakkında bilgi aldı. Maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat edilmesini hassasiyetle hatırlatan Yazıcı, alınan önlemlerden dolayı okulun yönetici, öğretmen, öğrenci, çalışan ve velilerine teşekkür etti. Önceliğin çocukların sağlığını korumak olduğunu dile getiren Yazıcı, salgın şartlarına uygun hijyenik ve steril bir okul ortamında öğrencilerimizin en az riskle eğitim öğretime devam etmesi için Devletimizin imkanlarını kullanarak, tüm hazırlıklarımızı tamamladık diyerek, tüm öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diledi.