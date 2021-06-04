Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1428
ALTIN
523.362
DOLAR
8.7001
STERLİN
12.2718
EURO
10.5476

Yazıcı’dan okul ziyareti

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yüz yüze eğitimin yapıldığı okulları gezdi, ‘’Okullarımızın müstesna çiçekleri yavrularımız hoş geldiniz’’ dedi.

04 Haziran 2021 Cuma 00:02
Yazıcı’dan okul ziyareti

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Bozok 15 Temmuz Şehitler İlk/Ortaokulu ve Kızılay Anaokulunu ziyaret etti. Okul ve çevresindeki ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulunan Yazıcı, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, okul yöneticilerinden alınan önlemler ve salgın sürecinin yönetimi hakkında bilgi aldı. Maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat edilmesini hassasiyetle hatırlatan Yazıcı, alınan önlemlerden dolayı okulun yönetici, öğretmen, öğrenci, çalışan ve velilerine teşekkür etti. Önceliğin çocukların sağlığını korumak olduğunu dile getiren Yazıcı, salgın şartlarına uygun hijyenik ve steril bir okul ortamında öğrencilerimizin en az riskle eğitim öğretime devam etmesi için Devletimizin imkanlarını kullanarak, tüm hazırlıklarımızı tamamladık diyerek, tüm öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Yazıcı’dan Okul Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nüfus hafta sonu da açık
Nüfus hafta sonu da açık
Aksoy, öğrencileri böyle karşıladı
Aksoy, öğrencileri böyle karşıladı
LGS öncesi seminer
LGS öncesi seminer
Kaymakama hediye
Kaymakama hediye
Bilgilendirme toplantısı
Bilgilendirme toplantısı
Saz çalıp, söylediler
Saz çalıp, söylediler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim