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Yazıcı ziyaretlerini sürdürüyor

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, okulda yürütülen projeler ve eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:36
Yazıcı ziyaretlerini sürdürüyor

12. sınıf ve hafızlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelen Yazıcı, stres yönetimi, sınav kaygısı, problem çözme becerisi, hedeflere ulaşmadaki izlenecek pratik yollar, planlı-programlı çalışmanın önemi ve kazanım süreçlerinin takibiyle analizi konuları üzerinde durarak öğrencilerin görüş ve önerilerini aldı. Öğretmenlerle de bir araya gelen Yazıcı, rehberlik hizmetleri, veli görüşmeleri, öğrencilerde kazanımların davranışa dönüşmesi ve bireysel farklılıkların göz önünde bulundurularak ders işlenmesinin öneminden bahsederek, görüş ve önerileri aldı. Yazıcı, okulun yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlarına teşekkür etti.

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