YAZICI OKULLARI GEZDİ

Ziyaretlerde Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol da hazır bulundu. Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğrencilerden sevdikleri mesleği tercih etmelerini istedi, ‘’İnsanın sevdiği işi yaptığında daha mutlu ve daha huzurlu olacaktır’’ dedi.

Okulların diğer birimlerini gezen Yazıcı, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelip uygulanan proje çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yazıcı, öğrencilerin öğrenme stilleri ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda velilerin bilgilendirilmesi, okul sorun analizlerinin tespiti, öğrencilerin mutlu olması düşüncesinden hareketle onlara gerekli motivasyonun sağlanması, öğrenci koçluğu, destekleme ve yetiştirme kurs sayısının artırtılması konularına değinerek, çalışmalarından dolayı eğitim çalışılanlarına teşekkür etti.