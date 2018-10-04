Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95466
ALTIN
239.444
DOLAR
6.1728
STERLİN
8.0391
EURO
7.1170

YAZICI OKULLARI GEZDİ

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aydıncık ilçesinde Şehit Zafer Kurt İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Ali Çelik Ortaokulu, Şehit Zemçi Doğan Ortaokulu, Sorgun ilçesinde Eymir İlkokul-İmam Hatip Ortaokulu ve Külhüyük Şehit Sait Özbek Ortaokulunu ziyaret etti.

YAZICI OKULLARI GEZDİ

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aydıncık ilçesinde Şehit Zafer Kurt İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Ali Çelik Ortaokulu, Şehit Zemçi Doğan Ortaokulu, Sorgun ilçesinde Eymir İlkokul-İmam Hatip Ortaokulu ve Külhüyük Şehit Sait Özbek Ortaokulunu ziyaret etti.

04 Ekim 2018 Perşembe 07:00
54 Okunma
YAZICI OKULLARI GEZDİ

Ziyaretlerde Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol da hazır bulundu. Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğrencilerden sevdikleri mesleği tercih etmelerini istedi, ‘’İnsanın sevdiği işi yaptığında daha mutlu ve daha huzurlu olacaktır’’ dedi.
Okulların diğer birimlerini gezen Yazıcı, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelip uygulanan proje çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yazıcı, öğrencilerin öğrenme stilleri ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda velilerin bilgilendirilmesi, okul sorun analizlerinin tespiti, öğrencilerin mutlu olması düşüncesinden hareketle onlara gerekli motivasyonun sağlanması, öğrenci koçluğu, destekleme ve yetiştirme kurs sayısının artırtılması konularına değinerek, çalışmalarından dolayı eğitim çalışılanlarına teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TÜBİTAK ve bilim anlatıldı
TÜBİTAK ve bilim anlatıldı
Doğa ve Bilim Kampı Başlıyor
Doğa ve Bilim Kampı Başlıyor
Rektör, öğrencileri kutladı
Rektör, öğrencileri kutladı
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
Rehberlik ziyaretleri tamam
Rehberlik ziyaretleri tamam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim