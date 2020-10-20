Yazıcı Okulları denetledi

Yazıcı, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya eşliğinde Sorgun Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi, Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesini, Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan eşleğinde ise, Saraykent İlkokulu, Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu, Marziye-İbrahim Ertek İlk-Ortaokulu ve Saraykent Çok Programlı Anadolu lisesini ziyaret etti. Yazıcı, okulların tüm birimlerinde incelemelerde bulunup, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılan öğrencilerin sınıflarına misafir oldu. Öğrencilere sınavlara hazırlık metotları ve analitik düşünme ile soru çözme teknikleri üzerinden bilgi veren Yazıcı, okulların tüm birimlerinde incelemelerde bulunarak, pandemi döneminde alınan tedbirleri yerinde inceledi. Yazıcı, gösterilen hassasiyet ve alınan tedbirlerden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlerine, okul yöneticilerine, öğretmen öğrenci çalışan ile velilere teşekkür etti.