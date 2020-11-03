Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1134
ALTIN
513.995
DOLAR
8.4170
STERLİN
10.8951
EURO
9.7918

Yazıcı, okullarda incelemelerde bulundu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesi, Yozgat Ayşe Ilıcak Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi ile Ayşe Ilıcak Proje İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

03 Kasım 2020 Salı 00:10
Yazıcı, okullarda incelemelerde bulundu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Yazıcı, Yozgat ve Sorgun ilçesindeki okulları ziyaret ederek, öğretmen, öğrenci ve okul idaresiyle bir araya geldi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya ile birlikte Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesinde destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti. Okul ile ilgili yapılan çalışmalar, salgın sürecinde alınan tedbirlerle ilgili detaylı bilgi alan Yazıcı, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, etkili ve verimli ders çalışma, kitap okuma, kişisel gelişim, bireysel farklılıklar, yeteneklerin keşfi ve analitik düşünme sistematiği konularından bahsederek, öğrencilerin taleplerini aldı.
ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞU 
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı, Yozgat Ayşe Ilıcak Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi İle Ayşe Ilıcak Proje İmam Hatip Ortaokulunu da ziyaret etti. Okula yeni atanan Okul Müdürü İdris Çetin'e hayırlı olsun dileğini ileten Yazıcı, okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı, yapılacak çalışmalar konusunda istişarelerde bulundu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, etkili ve verimli ders çalışma metotları ile kitap okumanın akademik başarı ve sosyal hayat üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederek, öğrencilerimizin taleplerini aldı. Öğretmenler odasını ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerin yetenek analizlerinin yapılması, buna göre etkinlik planlarının yapılarak, veli ve öğrencilere rehberlik yapılması, destekleme ve yetiştirme kurslarının verimliliği, öğrenci tanıma tekniklerinin uygulanıp, değerlendirilmesi, öğrencilerin akademik başarıları için okulda ölçme değerlendirme ve izleme birimi kurulması, her öğrencinin kazanım elde etme süreçlerinin izlenmesi ve öğrenci koçluğu sisteminin daha etkin uygulanması hususlarında fikir alışverişinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
YazıcıOkullarda Incelemelerde Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BOZOK DA iSYAN!
BOZOK DA iSYAN!
Yüz yüze eğitim başladı
Yüz yüze eğitim başladı
DENEYAP eğitimi başladı
DENEYAP eğitimi başladı
Çok güzel hareketler
Çok güzel hareketler
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Kurs devam ediyor
Kurs devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim