Yazıcı, okullarda incelemelerde bulundu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Yazıcı, Yozgat ve Sorgun ilçesindeki okulları ziyaret ederek, öğretmen, öğrenci ve okul idaresiyle bir araya geldi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya ile birlikte Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesinde destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti. Okul ile ilgili yapılan çalışmalar, salgın sürecinde alınan tedbirlerle ilgili detaylı bilgi alan Yazıcı, öğrencileri sınıflarında ziyaret etti, etkili ve verimli ders çalışma, kitap okuma, kişisel gelişim, bireysel farklılıklar, yeteneklerin keşfi ve analitik düşünme sistematiği konularından bahsederek, öğrencilerin taleplerini aldı.

ÖĞRENCİLERİN MUTLULUĞU

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı, Yozgat Ayşe Ilıcak Fen ve Sosyal Bilimler Proje İmam Hatip Lisesi İle Ayşe Ilıcak Proje İmam Hatip Ortaokulunu da ziyaret etti. Okula yeni atanan Okul Müdürü İdris Çetin'e hayırlı olsun dileğini ileten Yazıcı, okuldaki çalışmalar hakkında bilgi aldı, yapılacak çalışmalar konusunda istişarelerde bulundu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, etkili ve verimli ders çalışma metotları ile kitap okumanın akademik başarı ve sosyal hayat üzerindeki olumlu etkilerinden bahsederek, öğrencilerimizin taleplerini aldı. Öğretmenler odasını ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerin yetenek analizlerinin yapılması, buna göre etkinlik planlarının yapılarak, veli ve öğrencilere rehberlik yapılması, destekleme ve yetiştirme kurslarının verimliliği, öğrenci tanıma tekniklerinin uygulanıp, değerlendirilmesi, öğrencilerin akademik başarıları için okulda ölçme değerlendirme ve izleme birimi kurulması, her öğrencinin kazanım elde etme süreçlerinin izlenmesi ve öğrenci koçluğu sisteminin daha etkin uygulanması hususlarında fikir alışverişinde bulundu.