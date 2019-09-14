Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103072
ALTIN
272.141
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1090
EURO
6.2796

Yazıcı, okul ziyaretini sürdürdü

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yunus Emre İlk-Ortaokulunu ziyaret etti, eğitim öğretime yeni başlayan 1.Sınıf öğrencileriyle sınıflarında bir araya geldi. 

Yazıcı, okul ziyaretini sürdürdü

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yunus Emre İlk-Ortaokulunu ziyaret etti, eğitim öğretime yeni başlayan 1.Sınıf öğrencileriyle sınıflarında bir araya geldi. 

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Yazıcı, okul ziyaretini sürdürdü

Bu senenin sonunda Liseye Geçiş Sınavına(LGS) girecek olan 8. Sınıf öğrencilerimizi de ziyaret eden Yazıcı, ders çalışma metotları, test çözme teknikleri, sınav kaygısı yönetimi ve kitap okumanın öneminden bahsederek öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğretmenler odasında da öğretmenlerle sohbet eden Yazıcı, eğitimin öneminden bahsederek, öğrencilere her zaman özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Yazıcı, ‘İnsanın fıtratı ve kemalat süreci, eğitim süreçlerinde yapılması gerekenler, öğrencilerin sorun analizi ve öğrenme güçlüklerinin tespiti, 2023 Eğitim Vizyonu, dezavantajlı öğrencilerle ilgili çalışmalar, kalplerin sevgiyle imar edilmesi, derslerin öğrencilerimizin hayatından hareketle işlenmesi, kazanımların izlenmesi, ölçme değerlendirme süreçleri, veli-okul işbirliği’ konularından bahsetti.  Yazıcı, öğrencilerin hazır bilgi yerine özgün çalışmalar yapmaları gerektiğini, aynı zamanda ders anlatmak yerine ders işlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitimin mekanı yok!
Eğitimin mekanı yok!
Tartışmaya son nokta
Tartışmaya son nokta
Okul kantinleri denetlendi
Okul kantinleri denetlendi
Yazıcı'dan okul ziyareti
Yazıcı'dan okul ziyareti
TERCiHTE ETKiLi OLUYOR
TERCiHTE ETKiLi OLUYOR
Eğitim toplantısı
Eğitim toplantısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim