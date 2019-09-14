Yazıcı, okul ziyaretini sürdürdü

Bu senenin sonunda Liseye Geçiş Sınavına(LGS) girecek olan 8. Sınıf öğrencilerimizi de ziyaret eden Yazıcı, ders çalışma metotları, test çözme teknikleri, sınav kaygısı yönetimi ve kitap okumanın öneminden bahsederek öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğretmenler odasında da öğretmenlerle sohbet eden Yazıcı, eğitimin öneminden bahsederek, öğrencilere her zaman özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Yazıcı, ‘İnsanın fıtratı ve kemalat süreci, eğitim süreçlerinde yapılması gerekenler, öğrencilerin sorun analizi ve öğrenme güçlüklerinin tespiti, 2023 Eğitim Vizyonu, dezavantajlı öğrencilerle ilgili çalışmalar, kalplerin sevgiyle imar edilmesi, derslerin öğrencilerimizin hayatından hareketle işlenmesi, kazanımların izlenmesi, ölçme değerlendirme süreçleri, veli-okul işbirliği’ konularından bahsetti. Yazıcı, öğrencilerin hazır bilgi yerine özgün çalışmalar yapmaları gerektiğini, aynı zamanda ders anlatmak yerine ders işlenmesi gerektiğinin altını çizdi.