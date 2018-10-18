Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98991
ALTIN
219.881
DOLAR
5.5632
STERLİN
7.3230
EURO
6.4169

Yazıcı, kurumları ziyaret etti

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti, Okul Müdürlerinden bilgi aldı, sınıfları gezdi.

Yazıcı, kurumları ziyaret etti

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti, Okul Müdürlerinden bilgi aldı, sınıfları gezdi.

18 Ekim 2018 Perşembe 07:00
15 Okunma
Yazıcı, kurumları ziyaret etti

Yazıcı, erdemli insan olma, ders çalışma yöntemleri, baskın yeteneklerin keşfi, aile, Vatan, Bayrak, Millet bilinci, teknolojik gelişmeler, hedefe ulaşmada izlenecek yol, kitap okumanın bireyin hayatına etkisi, her bireyin doğuştan değerli olduğu konularına değindi. Öğrencilerin talep ve isteklerini alıp, bunların en kısa zamanda değerlendirileceğini dile getiren Yazıcı, öğrencilere ‘ileride hangi meslek grubunu seçerseniz seçin, en iyisini yapın’ tavsiyesinde bulundu. Yazıcı, öğretmenlerle yaptığı toplantıda ise, insan eksenli yaklaşımdan, sevgi dilinden bahsederek, verimliliğin esas alınmasını, her öğrencinin bir hedef belirlemesini, her öğrencinin akademik başarısının takip edilmesini istedi. Yazıcı, öğrenci koçluğu, öğrencilerin ilgi alanlarının tespiti, her öğrencinin en az bir aktiviteyle ilgilenmesinin sağlanması, kişisel yeteneklerinin keşfi, öğrenme stilleri analizi, veli-okul işbirliği, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının önemi, her öğrencinin hem akademik hem de duygusal gelişiminin izlenmesi, değerler, vicdan eğitimi konuları üzerinde durdu. Yazıcı, ‘’’’Öğrencilerimiz bizlerin geleceğidir. Bizler onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Mutlu çocuk umutlu çocuktur prensibimizdir.  Eğer Öğrencilerimiz mutlu olursa geleceğe dair umutlu olur umutta başarıyı getirir’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gençlere Merkez
Gençlere Merkez
Akademik yıl başladı
Akademik yıl başladı
Eğitimlere Devam
Eğitimlere Devam
Okulların ihtiyaçları belirlendi
Okulların ihtiyaçları belirlendi
Taşımalı eğitimde denetim
Taşımalı eğitimde denetim
Eğitim Kalitesi Konuşuldu
Eğitim Kalitesi Konuşuldu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim