Yazıcı, kurumları ziyaret etti

Yazıcı, erdemli insan olma, ders çalışma yöntemleri, baskın yeteneklerin keşfi, aile, Vatan, Bayrak, Millet bilinci, teknolojik gelişmeler, hedefe ulaşmada izlenecek yol, kitap okumanın bireyin hayatına etkisi, her bireyin doğuştan değerli olduğu konularına değindi. Öğrencilerin talep ve isteklerini alıp, bunların en kısa zamanda değerlendirileceğini dile getiren Yazıcı, öğrencilere ‘ileride hangi meslek grubunu seçerseniz seçin, en iyisini yapın’ tavsiyesinde bulundu. Yazıcı, öğretmenlerle yaptığı toplantıda ise, insan eksenli yaklaşımdan, sevgi dilinden bahsederek, verimliliğin esas alınmasını, her öğrencinin bir hedef belirlemesini, her öğrencinin akademik başarısının takip edilmesini istedi. Yazıcı, öğrenci koçluğu, öğrencilerin ilgi alanlarının tespiti, her öğrencinin en az bir aktiviteyle ilgilenmesinin sağlanması, kişisel yeteneklerinin keşfi, öğrenme stilleri analizi, veli-okul işbirliği, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının önemi, her öğrencinin hem akademik hem de duygusal gelişiminin izlenmesi, değerler, vicdan eğitimi konuları üzerinde durdu. Yazıcı, ‘’’’Öğrencilerimiz bizlerin geleceğidir. Bizler onlara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Mutlu çocuk umutlu çocuktur prensibimizdir. Eğer Öğrencilerimiz mutlu olursa geleceğe dair umutlu olur umutta başarıyı getirir’’ dedi.