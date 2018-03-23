Yazıcı incelemelerini sürdürdü

Sarıkaya ilçesinde yapımı devam eden Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi ile bünyesindeki 300 kişilik öğrenci pansiyon binası ve Sorgun Karaveli İlkokulu /Ortaokulu’nda incelemelerde bulunan Yazıcı, okullarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Yazıcı, projelerin işleyişi ve süreçleri hakkında yönetici ve öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrenci ve öğretmelerle görüşerek fikir alışverişinde bulunan Yazıcı, ihtiyaç ve taleplerini alarak, gerekli talimatları verdi.