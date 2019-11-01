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Yazıcı incelemelerde bulundu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Atatürk İlkokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Yazıcı incelemelerde bulundu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Atatürk İlkokulu ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

01 Kasım 2019 Cuma 04:04
Yazıcı incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı Okul Müdürü Mehmet Fidan’dan uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve okul hakkında genel bilgiler alıp, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu.
Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerin baskın yeteneklerini keşfetmelerinin öneminden bahsederek, görüş ve önerilerini dinleyip sohbet etti.
Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu, öğrencilerin duygusal ve akademik gelişim süreçleri, uygulanan projeler, robotik kodlamanın önemi, rehberlik faaliyetleri, öğrencilerin kendi yeteneklerini geliştirmeleri için uygun ortamın sağlanması, dezavantajlı öğrencilerin tespiti, veli-öğrenci sorun analizi ve çözüm önerileri, beceri ve tasarım atölyeler, kazanımların davranışa dönüştürülme süreci ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma konularından bahsederek, öğretmenlerimizle fikir alışverişinde bulundu.

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