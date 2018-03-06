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Yazıcı incelemelerde bulundu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Akdağmadeni ilçesindeki Okul ve Pansiyon inşaatlarını gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yazıcı incelemelerde bulundu

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Akdağmadeni ilçesindeki Okul ve Pansiyon inşaatlarını gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

06 Mart 2018 Salı 07:00
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Yazıcı incelemelerde bulundu

Yazıcı, Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ile birlikte yapımı devam eden ve tamamlanan okul inşaatlarında incelemelerde bulundu. Akdağmadeni 24 derslikli-200 yatak kapasiteli pansiyon, geçici kabulü yapılan erkek İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Yazıcı, okul müdüründen okul hakkında bilgi aldı, eksikliklerin giderilmesi konusunda talimat verdi. Yazıcı, yapımı devam eden 24 derslikli-200 yatak kapasiteli pansiyon ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını gezdi. Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları sınavına katılan Yazıcı, şoför adaylarının ehliyet almak için girdikleri sınav alanında denetimlerde bulundu.

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