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Yazıcı incelemelerde bulundu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çekerek ilçesinde incelemelerde bulundu.

22 Haziran 2021 Salı 00:15
Yazıcı incelemelerde bulundu

Yozgat’ın Çekerek ilçesine giden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan eşlik edip, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çekerek İlçesinde kurulumu devam eden E-Sınav Merkezini gezen Yazıcı, yapımına başlanılacak Cumhuriyet İlkokulu inşaat alanını gezdi. Osman Durmaz Fen Lisesi'ni de ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, ‘’İlçemize, İlimize ve Ülkemize hayırlı olması dileğiyle emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim’’ dedi.

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Yazıcı Incelemelerde Bulundu
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