-YAZICI DURMUYOR!

Eğitim yılının birinci dönemi tamamlanmadan tüm okulların ve eğitimin son durumu hakkında bilgi edinmek isteyen Yazıcı, bir güne üç ayrı etkinlik sığdırdı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çadırardıç, Sarıfatma ve Musabeyli köylerindeki ilk ve ortaokullarımızı ziyaret ederek, inceleme yaptı, okul müdürlerinden okulların ihtiyaçları konusunda bilgiler aldı. Öğretmenlerle toplantı yaparak, yürütülen projeleri, özellikle öğrenci koçluk sistemi ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Yazıcı, devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarını ziyaret etti. Yazıcı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde, il genelinde toplam 236 okulda kurs açıldığını, bu kurslarda bin 582 kadrolu, 31 ücretli öğretmenin görev aldığını söyledi. Yazıcı, ‘Şu an itibariyle Destekle ve Yetiştirme Kurslarına toplam 25 bin 199 öğrenci devam etmektedir. Ayrıca mezun öğrencilere yönelik kurslar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince açılmaktadır’’ dedi.

MÜDÜRLERLE TOPLANTI

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Anadolu İmam Hatip Liseleri Okul Müdürlerinin katıldığı toplantıya da başkanlık etti. Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’deki toplantıda, Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde uygulanan ‘Kalite Takip Sistemi’ ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.