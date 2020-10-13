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Yazıcı, denetleme yaptı

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okul ziyaretlerinde bulunarak, eğitim çalışmalarını denetledi.

13 Ekim 2020 Salı 00:51
Yazıcı, denetleme yaptı

Yazıcı, okul öncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime başlamasının ardında 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. Sınıflar ile İl Hıfzıssıhha kurulunun belirlediği köy okullarında tüm kademelerindeki öğrencilerin okullarına kavuştuklarını söyledi. Çalatlı Hüseyin Saffet Coşkun ilk/Ortaokulu ve Divanlı Refika-Mustafa Kıymazaslan İlk/Ortaokuluna ziyaret eden Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, salgın sürecinde alınan tedbirleri yerinde inceleyerek öğrencilerin sınıflarını ziyaret etti. Öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Yazıcı, pandemi döneminde alınan ve alınması gereken tedbirlerden bahsetti. Öğretmenlerin istek ve taleplerini dinleyen Yazıcı, okulda alınan önlemler konusunda gösterilen hassasiyetten ve alınan tedbirlerden dolayı okul yöneticilerine, öğretmenlerine, çalışanlarına ve velilere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
YazıcıDenetleme Yaptı
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