Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100088
ALTIN
277.683
DOLAR
5.7223
STERLİN
7.3859
EURO
6.3831

Yazıcı denetledi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

Yazıcı denetledi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilere yönelik Destekleme ve Yetiştirme kurslarını ziyaret etti.

05 Kasım 2019 Salı 04:04
Yazıcı denetledi

Yazıcı, Yozgat Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde devam eden (DYK) Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaretinde, öğrenci ve öğretmenlerle görüşüp, bilgi aldı. Yazıcı, ‘’Yozgat il genelinde kursların açılmasında ve devam etmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarıma, kurslara devam eden göz aydınlığımız evlatlarımıza, onların kurslara devamını sağlayan velilerimize teşekkür ederim. Çocukların istikbali için yapılan her faaliyet mutluluk kaynağımızdır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yazıcı Denetledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönüllü elçi
Gönüllü elçi
Dekanlıkta bayrak değişimi
Dekanlıkta bayrak değişimi
SORUNLAR MECLiSE TAŞINDI
SORUNLAR MECLiSE TAŞINDI
Öğrencilere Mobil Eğitim
Öğrencilere Mobil Eğitim
MERKEZ KIRSALDA GENÇLERLE BULUŞTU
MERKEZ KIRSALDA GENÇLERLE BULUŞTU
Kreşler konuşuldu
Kreşler konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim