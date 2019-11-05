Yazıcı denetledi

Yazıcı, Yozgat Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi’nde devam eden (DYK) Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaretinde, öğrenci ve öğretmenlerle görüşüp, bilgi aldı. Yazıcı, ‘’Yozgat il genelinde kursların açılmasında ve devam etmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarıma, kurslara devam eden göz aydınlığımız evlatlarımıza, onların kurslara devamını sağlayan velilerimize teşekkür ederim. Çocukların istikbali için yapılan her faaliyet mutluluk kaynağımızdır’’ dedi.