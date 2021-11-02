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Yazıcı denetledi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Sorgun ilçesindeki eğitim kurumlarında denetlemelerde bulundu.

02 Kasım 2021 Salı 00:32
Yazıcı denetledi

Yazıcı, Sorgun Şehit Mücahit Erbaş AİHL ve Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi pansiyonları, Ertuğrul Gazi Ortaokulu ile Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi’nde devam eden Destekleme Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti. Yazıcı, yapımı devam eden spor salonu ve anaokulu inşaat alanlarında da incelemelerde bulundu. Yazıcı, ‘’Emeklerinin daim olması dileğiyle yönetici ve öğretmen arkadaşlarımıza ve personelimize teşekkür eder, çocuklarımıza sağlık ve esenlik dileğiyle zihin açıklığı dilerim’’ dedi.

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