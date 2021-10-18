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Yazıcı denetledi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okul ve pansiyonlarındaki denetimlerini sürdürüyor.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:57
Yazıcı denetledi

Yazıcı, Şefaatli ilçesinde denetim yaptı. Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz’ın eşlik ettiği denetimde Yazıcı, Şefaatli Fatih Ortaokulu ve Şehit İsmail Dursun Anadolu Lisesinde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurları ile pansiyonu ziyaret etti. Yazıcı, öğrencilere emek veren tüm meslektaşlarına, eğitim çalışanlarına ve velilere teşekkür etti. Yazıcı, il genelinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile öğrencilere eğitimleriyle ilgili gerekli desteğin verildiğini, başarılarına katkı sunulduğunu söyledi. Yazıcı, kursların sonuçlarının da olumlu olarak yansımasının kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi. *Yasin Nazım Kayhan*

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