Yazıcı, denetimde

İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur’un da hazır bulunduğu ziyarette Yazıcı, sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin, ders çalışma ve bilgiye erişim konularında örneklerle bilgi paylaşımında bulundu. Okul Müdürü Zekeriya Han’dan bilgi alan Yazıcı, öğretmenlerle toplantı yaptı. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulmasını, yeteneklerinin keşfedilmesini, öğrenme stillerinin belirlenmesini ve onlara etkin bir rehberlik yapılmasını isteyerek kök değerlerimizin öğrencilerimize en güzel şekilde öğretilmesini istedi. Yazıcı, edinilen bilgilerin içselleştirilerek, davranışa dönüşmesinin önemini ve gereğini vurguladı. Öğretmenlerin görüş ve önerilerini alarak, öğretmenler gününü kutladı. Okulun birimlerini gezerek, bilgiler alan Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğretmen ve diğer çalışanlara teşekkür ederek, ziyaretini sonlandırdı.