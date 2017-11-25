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Yazıcı, denetimde

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çayıralan ilçesinde Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi ve Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Liselerini ziyaret etti.

Yazıcı, denetimde

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çayıralan ilçesinde Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi ve Ali Mehmet Vurel Anadolu İmam Hatip Liselerini ziyaret etti.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:00
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Yazıcı, denetimde

İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur’un da hazır bulunduğu ziyarette Yazıcı, sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin, ders çalışma ve bilgiye erişim konularında örneklerle bilgi paylaşımında bulundu. Okul Müdürü Zekeriya Han’dan  bilgi alan Yazıcı, öğretmenlerle toplantı yaptı. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulmasını, yeteneklerinin keşfedilmesini, öğrenme stillerinin belirlenmesini ve onlara etkin bir rehberlik yapılmasını isteyerek kök değerlerimizin öğrencilerimize en güzel şekilde öğretilmesini istedi. Yazıcı, edinilen bilgilerin içselleştirilerek, davranışa dönüşmesinin önemini ve gereğini vurguladı. Öğretmenlerin görüş ve önerilerini alarak, öğretmenler gününü kutladı.  Okulun birimlerini gezerek, bilgiler alan Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğretmen ve diğer çalışanlara teşekkür ederek, ziyaretini sonlandırdı.

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