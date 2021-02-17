Yazıcı denetim yaptı

Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz eşliğinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda Destekleme ve Yetiştirme Kursuna devam eden öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret ederek, sohbet etti. Yazıcı, Öğrencilerin istek ve taleplerini aldı, maske, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetti. Okulda açılan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesini ziyaret eden Yazıcı, incelemelerde bulundu, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalardan dolayı okulun yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlarına teşekkür etti. Yerköy ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Yazıcı, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.